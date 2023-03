Inzaghi: 'Contento per i gol di Lukaku. Non c'è Calha? Abbiamo un grande Brozovic' (Di venerdì 31 marzo 2023) L'Inter fa la conta delle assenze, ma guarda comunque con fiducia al ritorno della Serie A con la sfida alla Fiorentina. Alla vigilia dell'anticipo, Simone Inzaghi appare convinto di poter uscire ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 31 marzo 2023) L'Inter fa la conta delle assenze, ma guarda comunque con fiducia al ritorno della Serie A con la sfida alla Fiorentina. Alla vigilia dell'anticipo, Simoneappare convinto di poter uscire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inzaghi: 'Contento per i gol di Lukaku. Non c’è Calha? Abbiamo un grande Brozovic': Inzaghi: 'Contento per i gol di… - Gazzetta_it : #InterFiorentina, #Inzaghi: 'Contento per i gol di Lukaku. Non c’è Calha? Abbiamo un grande Brozovic' - FcInterNewsit : Inzaghi: 'Cercheremo di recuperare il prima possibile Calhanoglu e Skriniar. Contento per Lukaku, domani servirà la… - fcin1908it : Inzaghi: “Contento di Fabbian in Under 21 ma non è tornato nelle migliori condizioni” - BullaInterista : @GianmarcoDaria @Gazzetta_it Così Milinkovic se lo marca in allenamento. E perché no, farlo dirigere questo allenam… -