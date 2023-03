Inzaghi | «Con tutte queste partite c’è il rischio di perdere qualche giocatore»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 31 marzo 2023) Niente conferenza stampa della vigilia per Simone, che ha comunque anticipato i temi di Inter-Fiorentina a Inter Tv.le parole di: Le Nazionali le tolgono ancora una volta un pezzo importante: che sosta è stata?«Abbiamo perso Calhanoglu, ma con così tantec’è questo. Ci mancano gli allenamenti di oggi e di domani, sicuramente però oltre a Calhanoglu non ci sarà Skriniar e probabilmente neanche Dimarco. Noi però pensiamo alla partita di domani contro la Fiorentina, è inutile guardare a ciò che è stato». Quanto starà fuori Calhanoglu e quanto perde l’Inter senza di lui? Cosa si aspetta ora da Brozovic?«Conosciamo l’importanza che ha Calhanoglu nella nostra squadra, lo stesso discorso vale per Skriniar e Dimarco. Li stiamo monitorando ogni giorno insieme allo staff ...