Inzaghi | che tegola | non ci sarà in Coppa Italia contro la Juventus

(Di venerdì 31 marzo 2023) Perè arrivata una bruttissima notizia; uno dei suoi titolari, infatti, è costretto a saltare il match dicon la Juve. La sosta per le nazionali, specialmente quella di marzo, crea tanta preoccupazioni ai vari club; siamo nel momento chiave della stagione e, per questo, è meglio evitare di perdere i giocatori per infortunio.(Ansafoto)L’Inter, da questo punto di vista, non è stata particolarmente fortunata; i nerazzurri, infatti, hanno ricevuto una pessima notizia.dovrà fare a meno, per le prossime partite, di Calhanoglu infortunatosi nel matchla Croazia, valido per la qualificazione ai prossimi europei. Gli esami che il giocatore ha svolto hanno confermato tutte le paure dell’ambiente nerazzurro; l’infortunio è più grave del previsto e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : #Sanchez: '…Una volta ho detto a Inzaghi che se non mi avesse fatto giocare contro il Milan, avremmo perso la parti… - marifcinter : #Sanchez: 'All'Inter ho detto che mi avrebbero potuto criticare se avessi giocato e l'avessi fatto male. Ero un leo… - FBiasin : Non so se #Inzaghi sarà all’#Inter anche in futuro, ma so che l’accanimento mediatico nei suoi confronti è esagerat… - NackaSkoglund89 : Quindi Inzaghi ha annunciato che Asslani è il vice Brozovic in queste partite. Perciò indovinate chi è il primo cam… - piacere_inter : ??? #Inzaghi: “Arriviamo con tantissima voglia di fare bene davanti al nostro pubblico. Troviamo una squadra in form… -

I loro giocatori funzionano bene in ogni posizione del campo, servirà fare un passo in più verso i compagni con la consapevolezzal'avversario è molto forte', ha poi aggiunto. Lukaku ...Alla vigilia dell'anticipo, Simoneappare convinto di poter uscire dalla doppia sconfitta in campionatoaveva preceduto lo stop alla Serie A. E proverà a farlo migliorando l'efficacia ...... ritorna in campo e lo farà in uno stadio non banale, San Siro contro l' Inter di Simone. ... Sappiamo quelloè l'Inter, soprattutto in casa. Ci aspetta una partita difficile contro una ...

Pippo Inzaghi stravedeva per loro: 32 anni dopo i campioni della C1 sono amici-rivali in panchina Sprint e Sport

Adriano Seu Cinque certezze e ancora un’incognita per Inzaghi a due giorni dal ritorno in campo per ... così come quello di Edin Dzeko, che tornato a Milano con un problema alla schiena evidentemente ...L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali ... Ok al nuovo calendario” “Sappiamo l’importanza che ha Calhanoglu per noi, cercheremo di recuperarlo così come ...