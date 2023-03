Investire a breve termine 7 mila euro: buono postale 3×4 o conto deposito? (Di venerdì 31 marzo 2023) Settemila euro oggigiorno non sono per nulla una cifra da sottovalutare. Lasciare una tale cifra nel conto corrente, però, non conviene, perché verrebbe erosa dall’inflazione. Sappiamo infatti che se li teniamo fermi lì, l’aumento dei prezzi ci fa perdere potere d’acquisto, perché l’inflazione supera di gran lunga il rendimento di un conto di deposito. Senza contare i costi fissi per la tenuta del conto, su cui le banche non vanno leggere. L’Abi stima che la spesa possa toccare gli 87 euro all’anno. Che fare allora di una somma del genere? Una buona scelta può essere investirla in un buono postale 3×4. Investire 7000 euro: quali interessi? Se si ha tempo e voglia di aspettare, conviene ... Leggi su blowingpost (Di venerdì 31 marzo 2023) Setteoggigiorno non sono per nulla una cifra da sottovalutare. Lasciare una tale cifra nelcorrente, però, non conviene, perché verrebbe erosa dall’inflazione. Sappiamo infatti che se li teniamo fermi lì, l’aumento dei prezzi ci fa perdere potere d’acquisto, perché l’inflazione supera di gran lunga il rendimento di undi. Senza contare i costi fissi per la tenuta del, su cui le banche non vanno leggere. L’Abi stima che la spesa possa toccare gli 87all’anno. Che fare allora di una somma del genere? Una buona scelta può essere investirla in un3×4.7000: quali interessi? Se si ha tempo e voglia di aspettare, conviene ...

