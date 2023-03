Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news24_inter : Thuram-Inter, l’attaccante francese si allontana. Ecco perché - tuttointer24 : Calciomercato Inter, si allontana Aubameyang: destinazione Barcellona ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - Ftbnews24 : #Calciomercato Inter, si allontana Aubameyang: destinazione Barcellona #Barcellona, Calciomercato, Inter, Calciomer… - Pall_Gonfiato : #Inter e #Handanovic pronti a dirsi addio: rinnovo lontano - tuttointer24 : Calciomercato Inter, Dumfries pronto a partire: l’ipotesi Premier League si allontana ???? #Inter #Inzaghi #SerieA… -

Il padre - agente frena "L'interesse dell'Oggi la sua testa è totalmente rivolta al Tigre e agli Azzurri". Il papà - agente di Mateo Retegui, Carlos,le voci di mercato intorno al ...Conte, ritorno alla Juve Il rendimento di Allegri lo. Conte, le altre ipotesi:, Roma o anno sabbatico . Conte e la separazione dal Tottenham: già pronto il rientro in Serie A. Al ...Come quando ci sida una persona e la si desidera di più, ci si sente ancora più connessi, non si vede l'ora di riabbracciarla. Questo Lukaku - ancora poco ispirato all'ma devastante con il Belgio con ...

Inter, si allontana un obiettivo dalla Germania | Mercato ... Calciomercato.com

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, si allontana sempre di più l’idea del trasferimento di Thuram all’Inter, nonostante il giocatore cambierà squadra a parametro zero la prossima stagione. Le ...Si allonta Pierre-Emerick Aubameyang, obiettivo di calciomercato dell'Inter: destinazione Barcellona per l'attaccante ...