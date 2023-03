Inter, Pagliuca: ‘Per una buona offerta venderei subito Onana. Sarebbe un affare prendere al suo posto…’ (Di venerdì 31 marzo 2023) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex portiere dell’Inter, Gianluca Pagliuca, ha espresso la propria opinione in merito... Leggi su calciomercato (Di venerdì 31 marzo 2023)vistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex portiere dell’, Gianluca, ha espresso la propria opinione in merito...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MOrru84 : RT @GiuliaLoglisci_: ???#Pagliuca: '#Onana? Se arrivasse una bella proposta,risponderei subito sì. Onana è un gatto, rapido e veloce, ma non… - CalcioPillole : #Pagliuca su #Onana: 'Se andasse via non sarebbe un problema, prenderei...' #Inter - GiuliaLoglisci_ : ???#Pagliuca: '#Onana? Se arrivasse una bella proposta,risponderei subito sì. Onana è un gatto, rapido e veloce, ma… - LoZana74 : RT @marifcinter: #Pagliuca: '#Onana? Se arrivasse una bella proposta, risponderei subito sì. Onana è un gatto, rapido e veloce, ma non bloc… - ABrytkin : RT @marifcinter: #Pagliuca: '#Onana? Se arrivasse una bella proposta, risponderei subito sì. Onana è un gatto, rapido e veloce, ma non bloc… -