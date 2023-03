Inter, il primo obiettivo del mercato estivo sarà un taglio al monte ingaggi (Di venerdì 31 marzo 2023) Secondo Tuttosport, l’Inter avrà una priorità su tutte nel corso della sessione estiva del calciomercato: tagliare il monte ingaggi, che dagli attuali 134 milioni dovrà scendere a 100. Bisogna, infatti, tenere conto di determinati parametri sottoscritti al momento della collocazione del maxi-bond da 415 milioni di euro e dell’accordo con la UEFA per quel che concerne il Fair Play Finanziario. Dunque, si prospettano alcune cessioni all’orizzonte: innanzitutto gli addii di Romelu Lukaku e di Marcelo Brozovic, ma potrebbero lasciare l’Inter anche Denzel Dumfries, Samir Handanovic e altri giocatori in scadenza di contratto. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Secondo Tuttosport, l’avrà una priorità su tutte nel corso della sessione estiva del calcio: tagliare il, che dagli attuali 134 milioni dovrà scendere a 100. Bisogna, infatti, tenere conto di determinati parametri sottoscritti al momento della collocazione del maxi-bond da 415 milioni di euro e dell’accordo con la UEFA per quel che concerne il Fair Play Finanziario. Dunque, si prospettano alcune cessioni all’orizzonte: innanzitutto gli addii di Romelu Lukaku e di Marcelo Brozovic, ma potrebbero lasciare l’anche Denzel Dumfries, Samir Handanovic e altri giocatori in scadenza di contratto. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Bergomi: “Inter vive di parametri zero, un miracolo sia tra le prime 8 d’Europa. Deve…” - fcin1908it : Pistocchi: “Inter, perché non prendi Ballardini? Serve uno come lui” - Inter : Coraggio, sacrificio e una profonda passione per il calcio ?? Dal primo ruolo come portiere, agli aneddoti sulla car… - fcin1908it : #Oaktree, dopo il prestito all’Inter offerta da 1,75 miliardi alla Lega Serie A - sportface2016 : #Inter, Tuttosport rivela: il primo obiettivo del mercato estivo sarà un taglio al monte ingaggi -