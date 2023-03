Inter, Gosens: «C’è mancata la continuità, ma ora dobbiamo vincerle tutte» (Di venerdì 31 marzo 2023) Robin Gosens, esterno tedesco dell’Inter, ha parlato a La Repubblica sul finale di stagione dei nerazzurri Robin Gosens, esterno tedesco dell’Inter, ha parlato a La Repubblica sul finale di stagione dei nerazzurri. Le sue dichiarazioni: Inter – «Dove possiamo arrivare? Abbiamo qualità per vincere ma ci è mancata la continuità. Ne siamo consapevoli, ne parliamo e ci incazziamo. Adesso arriva un mese importante, ci giochiamo la stagione in nove gare e dobbiamo vincerle tutte. Se battessimo il Benfica spero di incontrare il Milan. Un’emozione incredibile quando ho giocato il derby, c’è pressione, tifo e tensione, immagina in una semifinale di Champions, ciao…». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Robin, esterno tedesco dell’, ha parlato a La Repubblica sul finale di stagione dei nerazzurri Robin, esterno tedesco dell’, ha parlato a La Repubblica sul finale di stagione dei nerazzurri. Le sue dichiarazioni:– «Dove possiamo arrivare? Abbiamo qualità per vincere ma ci èla. Ne siamo consapevoli, ne parliamo e ci incazziamo. Adesso arriva un mese importante, ci giochiamo la stagione in nove gare e. Se battessimo il Benfica spero di incontrare il Milan. Un’emozione incredibile quando ho giocato il derby, c’è pressione, tifo e tensione, immagina in una semifinale di Champions, ciao…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

