Inter-Fiorentina, tentazione Correa insieme a Lukaku! – Sky

Matteo Barzaghi, in onda su Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sulla probabile formazione che l'Inter potrebbe schierare domani a San Siro contro la Fiorentina. Le ultime, partendo dalle parole di Simone Inzaghi.

Matteo Barzaghi, su Sky Sport nel corso del programma "Campo Aperto", ha fatto il punto della situazione in casa nerazzurra alla vigilia di Inter-Fiorentina: «La Fiorentina sarà una squadra difficile da affrontare. Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku saranno importantissimi. Il belga è carico dopo i 4 gol segnati con il Belgio. Sarà un periodo tostissimo per l'Inter tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Domani tentazione Joaquin Correa a sorpresa. Perché è rimasto in queste ...

