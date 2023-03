Inter-Fiorentina, serve un segnale da Brozovic. Due recuperi importanti – Sky (Di venerdì 31 marzo 2023) Tra ventiquattro ore l’Inter torna in campo contro la Fiorentina. Su Sky Sport 24 Barzaghi racconta le ultime sulla squadra di Inzaghi, con un focus particolare su Brozovic. REGISTA – A partire da domani, in Inter-Fiorentina, i nerazzurri dovranno fare i conti con l’assenza di Hakan Calhanoglu. Matteo Barzaghi, nel corso dell’Intervento su Sky Sport 24, fa sapere che il centrocampista turco ha lasciato da poco il ritiro alla Pinetina. Ora tocca a Marcelo Brozovic, che non ha brillato nel corso di questa stagione, tenere le redini del centrocampo nerazzurro. L’obiettivo è recuperare Calhanoglu, il cui stop potrebbe durare almeno venti giorno, per la partita di ritorno di Champions League contro il Benfica. Fino a quel momento, però, il croato, che in ... Leggi su inter-news (Di venerdì 31 marzo 2023) Tra ventiquattro ore l’torna in campo contro la. Su Sky Sport 24 Barzaghi racconta le ultime sulla squadra di Inzaghi, con un focus particolare su. REGISTA – A partire da domani, in, i nerazzurri dovranno fare i conti con l’assenza di Hakan Calhanoglu. Matteo Barzaghi, nel corso dell’vento su Sky Sport 24, fa sapere che il centrocampista turco ha lasciato da poco il ritiro alla Pinetina. Ora tocca a Marcelo, che non ha brillato nel corso di questa stagione, tenere le redini del centrocampo nerazzurro. L’obiettivo è recuperare Calhanoglu, il cui stop potrebbe durare almeno venti giorno, per la partita di ritorno di Champions League contro il Benfica. Fino a quel momento, però, il croato, che in ...

