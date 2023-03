Inter-Fiorentina | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di venerdì 31 marzo 2023)(sabato 1 aprile alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 28esima giornata di campionato in Serie...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Calhanoglu, lo stop è di 2-3 settimane. Calendario Inter: 1 aprile Inter-Fiorentina 4 aprile Juventus-Inter 7… - SociosItalia : Retwitta se ti piacerebbe vincere 2 biglietti skybox per @Inter vs Fiorentina & metti like se sei disponibile l'1 aprile ???? - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Inter, buone notizie per Inzaghi: Bastoni e Gosens pienamente recuperati. #InterFiorentina - JuglairMat : RT @gazzettanothanx: Quindi dopo #Napoli #Roma #Milan e #Inter, anche la #Fiorentina vorrebbe costruire lo stadio a spese degli altri? Esem… - internewsit : Inter-Fiorentina, fine del riposo per Mkhitaryan: senza Calhanoglu, serve lui - -

SU- È una partita con delle incognite dovute alla Nazionale, vediamo quelli dell'come tornano e laè in ottima forma, sono sicuro che sarà una bella sfida'. ...IN CAMPO - Sabato con laa San Siro, ma anche martedì sul campo della Juve in Coppa Italia e nei quarti di finale in Champions contro il Benfica, l'ha bisogno di Brozovic. Non di ...... l'di Simone Inzaghi tornerà in campo sabato 1 aprile alle ore 18 nella sfida interna contro la, per provare a rialzare la testa dopo il ko interno rimediato contro la Juventus nell'...

Inter-Fiorentina, Gonzalez scalpita: disponibile per sabato Fantacalcio ®

Notevole il caso del Sassuolo, che ha segnato 6 gol e guadagnato 6 punti (la migliore dopo Napoli e Fiorentina) ma tutti con giocatori diversi. Se l’unica che non ha fatto un punto con la panchina è ...4. Come inciderà la Coppa Italia L’Inter in dieci giorni andrà a Torino, Salerno e Lisbona: e giocherà in casa con la Fiorentina. Le trasferte incidono sulla stanchezza dei giocatori. La Juventus ...