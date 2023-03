Inter-Fiorentina, la probabile formazione di Italiano. Jovic out – Sky (Di venerdì 31 marzo 2023) Siamo alla vigilia di Inter-Fiorentina, i nerazzurri torneranno in campo dopo lo stop per le nazionali. Vincenzo Italiano sembra avere in mente una sorpresa a centrocampo, queste sono le probabili scelte del tecnico secondo Sky Sport. SCELTE – La Fiorentina si affaccia alla partita contro l’Inter a San Siro con nove risultati utili consecutivi ottenuti prima della sosta per le nazionali. L’umore e la forma della squadra sono alle stelle, ma le notizie non sono tutte positive. Luka Jovic non sarà presente per il match del weekend a causa di un virus intestinale, in attacco secondo Sky Sport Vincenzo Italiano potrebbe scegliere Arthur Cabral, insieme a Jonathan Ikoné e Riccardo Saponara. Nico Gonzalez sarà la carta a partita in corso, è rientrato tardi dagli impegni con ... Leggi su inter-news (Di venerdì 31 marzo 2023) Siamo alla vigilia di, i nerazzurri torneranno in campo dopo lo stop per le nazionali. Vincenzosembra avere in mente una sorpresa a centrocampo, queste sono le probabili scelte del tecnico secondo Sky Sport. SCELTE – Lasi affaccia alla partita contro l’a San Siro con nove risultati utili consecutivi ottenuti prima della sosta per le nazionali. L’umore e la forma della squadra sono alle stelle, ma le notizie non sono tutte positive. Lukanon sarà presente per il match del weekend a causa di un virus intestinale, in attacco secondo Sky Sport Vincenzopotrebbe scegliere Arthur Cabral, insieme a Jonathan Ikoné e Riccardo Saponara. Nico Gonzalez sarà la carta a partita in corso, è rientrato tardi dagli impegni con ...

