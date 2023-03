Inter-Fiorentina | Italiano si affida a Cabral! Gonzales spera – CdS

(Di venerdì 31 marzo 2023)si sfideranno domani sera alle 18. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport in attacco i viola, visto il forfait di Jovic, si affideranno a Cabral PROBABILE –è in programma domani alle 18. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport i viola, che dovranno fare a meno di Jovic fermato da un’infezione virale, affideranno il peso del loro attacco sulle spalle di Rafael Cabral. Nel tridente assieme al brasiliano, e presumibilmente ad Ikonè,di esserci Nico. L’argentino, rientrato ieri dagli impegni con l’Argentina, si è allenato regolarmente con la squadra edi poter partire dal 1?. Un’altra buona notizia perarriva dall’infermeria: Terzic ha recuperato e sarà a ...

... immancabilmente, Indro Montanelli telefonava alla redazione del Corriere del Sera, si faceva passare l'amico Gaetano Afeltra e, ansioso, chiedeva: "Dimmi, Gaetanino: che cosa ha fatto la"...... Sensi e Ranocchia del Monza, Barella e Dimarco dell', Deulofeu (Udinese), Bajrami (ora al Sassuolo, ma segnò quando era all'Empoli), Laurienté del Sassuolo e infine Biraghi della. ...Commenta per primo( sabato 1 aprile alle ore 18.00 in diretta su Dazn ) è una gara valevole per la 28esima giornata di campionato in Serie A , la nona nel girone di ritorno: dopo di questa ne ...

La Fiorentina si prepara per l'Inter. Domani pomeriggio l'anticipo a San Siro coi nerazzurri con tanto di gradito recupero a pieno regime di Nico Gonzalez. Una scelta in più per Italiano che ora deve ...Riaprte intanto oggi il campionato dopo la sosta per le nazionali: tre i match in programma si parte alle 15 con Cremonese-Atalanta, alle 18 la sfida tra Inter e Fiorentina, chiuderà il posticipo ...