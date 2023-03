Inter-Fiorentina, Italiano in conferenza stampa: “Dovremmo essere consapevoli di quello che andremo a fare” (Di venerdì 31 marzo 2023) Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Fiorentina Giornata di vigilia per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che domani affrontterà l’Inter allo stadio Giuseppe Meazza nella 28esima giornata della Serie A 2022/2023. L’allenatore dei viola ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Come si rientra dopo la sosta?“Questa sosta ci ha permesso di riposare e ricaricare le pile dopo un bel tour de force. Adesso c’è un altro mese di fuoco dove avremo nove partite in 30 giorni: dobbiamo prepararci fisicamente e mentalmente per questi impegni fondamentali per la stagione”. La stagione di Sirigu è purtroppo conclusa“Mi dispiace tantissimo ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Vincenzoinalla vigilia diGiornata di vigilia per ladi Vincenzoche domani affrontterà l’allo stadio Giuseppe Meazza nella 28esima giornata della Serie A 2022/2023. L’allenatore dei viola ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-partita. Ecco le sue parole. Come si rientra dopo la sosta?“Questa sosta ci ha permesso di riposare e ricaricare le pile dopo un bel tour de force. Adesso c’è un altro mese di fuoco dove avremo nove partite in 30 giorni: dobbiamo prepararci fisicamente e mentalmente per questi impegni fondamentali per la stagione”. La stagione di Sirigu è purtroppo conclusa“Mi dispiace tantissimo ...

