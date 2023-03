Inter-Fiorentina, Inzaghi: “Servirà la migliore Inter” (Di venerdì 31 marzo 2023) Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Fiorentina, match della 28esima giornata della Serie A 2022/2023 Domani l’Inter sarà impegnata nella 28esima giornata della Serie A 2022/2023 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato il match ai microfoni di InterTV. Ecco le sue parole. Le Nazionali le tolgono ancora una volta un pezzo importante: che sosta è stata? “Abbiamo perso Calhanoglu, ma con così tante partite c’è questo rischio. Ci mancano gli allenamenti di oggi e di domani, sicuramente però oltre a Calhanoglu non ci sarà Skriniar e probabilmente neanche Dimarco. Noi però pensiamo alla partita di domani contro la ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Simonealla vigilia di, match della 28esima giornata della Serie A 2022/2023 Domani l’sarà impegnata nella 28esima giornata della Serie A 2022/2023 contro ladi Vincenzo Italiano. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simoneha presentato il match ai microfoni diTV. Ecco le sue parole. Le Nazionali le tolgono ancora una volta un pezzo importante: che sosta è stata? “Abbiamo perso Calhanoglu, ma con così tante partite c’è questo rischio. Ci mancano gli allenamenti di oggi e di domani, sicuramente però oltre a Calhanoglu non ci sarà Skriniar e probabilmente neanche Dimarco. Noi però pensiamo alla partita di domani contro la ...

