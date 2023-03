Inter-Fiorentina, Inzaghi ne recupera tre. Ma solo uno dal 1? – TS (Di venerdì 31 marzo 2023) L’Inter procede verso la sfida di campionato contro la Fiorentina. Inzaghi può contare di nuovo su tre nerazzurri recuperati dagli infortuni ma, secondo Tuttosport, solo uno di questi partirebbe titolare. RECUPERO – Per l’Inter la situazione in infermeria sembra migliorare, anche se l’infortunio di Hakan Calhanoglu (vedi articolo) riporta scompiglio in casa nerazzurra. Simone Inzaghi sembra aver recuperato dagli infortuni tre nerazzurri. Robin Gosens, Alessandro Bastoni e Edin Dzeko, infatti, sarebbero a disposizione per la sfida di campionato contro la Fiorentina. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, solo uno fra questi, ovvero il centrocampista tedesco, potrebbe partire dal primo minuto in ... Leggi su inter-news (Di venerdì 31 marzo 2023) L’procede verso la sfida di campionato contro lapuò contare di nuovo su tre nerazzurriti dagli infortuni ma, secondo Tuttosport,uno di questi partirebbe titolare. RECUPERO – Per l’la situazione in infermeria sembra migliorare, anche se l’infortunio di Hakan Calhanoglu (vedi articolo) riporta scompiglio in casa nerazzurra. Simonesembra averto dagli infortuni tre nerazzurri. Robin Gosens, Alessandro Bastoni e Edin Dzeko, infatti, sarebbero a disposizione per la sfida di campionato contro la. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport,uno fra questi, ovvero il centrocampista tedesco, potrebbe partire dal primo minuto in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Calhanoglu, lo stop è di 2-3 settimane. Calendario Inter: 1 aprile Inter-Fiorentina 4 aprile Juventus-Inter 7… - SociosItalia : Retwitta se ti piacerebbe vincere 2 biglietti skybox per @Inter vs Fiorentina & metti like se sei disponibile l'1 aprile ???? - Gazzetta_it : Quella volta che la Fiorentina vinse a San Siro contro l'#Inter e fece emozionare #Montanelli #Amarcord - internewsit : Inter-Fiorentina, Inzaghi ne recupera tre. Ma solo uno dal 1' – TS - - internewsit : Inter-Fiorentina, Italiano si affida a Cabral! Gonzales spera - CdS - -