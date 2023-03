Inter-Fiorentina, Inzaghi cambia due giocatori? Le possibili novità (Di venerdì 31 marzo 2023) Due possibili novità da parte di Simone Inzaghi nella formazione nerazzurra in campo a San Siro per Inter-Fiorentina domani alle ore 18. PROBABILE FORMAZIONE Inter-Fiorentina – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, Simone Inzaghi effettuerà due cambi rispetto al match in casa contro la Juventus, disputato lo scorso 19 marzo. Si tratta di una novità a centrocampo, dove Henrikh Mkhitaryan sostituirà Hakan Calhanoglu. Il secondo cambio invece sarà sulla fascia sinistra, dove Robin Gosens sarà in campo al posto di Federico Dimarco. Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. Fonte: ... Leggi su inter-news (Di venerdì 31 marzo 2023) Dueda parte di Simonenella formazione nerazzurra in campo a San Siro perdomani alle ore 18. PROBABILE FORMAZIONE– Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, Simoneeffettuerà due cambi rispetto al match in casa contro la Juventus, disputato lo scorso 19 marzo. Si tratta di unaa centrocampo, dove Henrikh Mkhitaryan sostituirà Hakan Calhanoglu. Il secondo cambio invece sarà sulla fascia sinistra, dove Robin Gosens sarà in campo al posto di Federico Dimarco.(3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez. Fonte: ...

