Inter-Fiorentina in tv: data, orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023 (Di venerdì 31 marzo 2023) Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inter e Fiorentina, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. I nerazzurri, reduci da due sconfitte consecutive e tre nelle ultime quattro di campionato, sono obbligati ad una reazione davanti al proprio pubblico. Ma nel capoluogo lombardo arriva una Fiorentina che ne ha vinte quattro di fila e pare in grande forma dopo un inizio di stagione a lenta carburazione. La sfida è in programma sabato 1 aprile alle 18:00 in quel di San Siro. diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la ventisettesima giornata di. I nerazzurri, reduci da due sconfitte consecutive e tre nelle ultime quattro di campionato, sono obbligati ad una reazione davanti al proprio pubblico. Ma nel capoluogo lombardo arriva unache ne ha vinte quattro di fila e pare in grande forma dopo un inizio di stagione a lenta carburazione. La sfida è in programma sabato 1 aprile alle 18:00 in quel di San Siro.sulla piattaforma Dazn e sulZona Dazn, visibile su Sky previa attivazione. SportFace.

