Inter-Fiorentina, dubbi in difesa per Inzaghi. Lukaku titolare ? Sky (Di venerdì 31 marzo 2023) L’Inter si prepara ad affrontare la Fiorentina per cercare di tornare a vincere in campionato. Per Inzaghi la formazione è quasi obbligata a causa dei numerosi infortuni, ma come riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport 24 per il tecnico c’è qualche dubbio in difesa. Mentre in attacco si va verso il ritorno della coppia Lautaro Martinez-Lukaku a causa dei problemi di Dzeko. UN dubbiO ? Per l’Inter questa pausa delle nazionali è stata fondamentale per recuperare qualche calciatore infortunato. Contro la Fiorentina torneranno tra i convocati Robin Gosens e Alessandro Bastoni. Come riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport 24, l’esterno tedesco è praticamente certo della titolarità a causa delle assenze di Federico Dimarco e Danilo ... Leggi su inter-news (Di venerdì 31 marzo 2023) L’si prepara ad affrontare laper cercare di tornare a vincere in campionato. Perla formazione è quasi obbligata a causa dei numerosi infortuni, ma come riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport 24 per il tecnico c’è qualcheo in. Mentre in attacco si va verso il ritorno della coppia Lautaro Martinez-a causa dei problemi di Dzeko. UNO ? Per l’questa pausa delle nazionali è stata fondamentale per recuperare qualche calciatore infortunato. Contro latorneranno tra i convocati Robin Gosens e Alessandro Bastoni. Come riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport 24, l’esterno tedesco è praticamente certo della titolarità a causa delle assenze di Federico Dimarco e Danilo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Calhanoglu, lo stop è di 2-3 settimane. Calendario Inter: 1 aprile Inter-Fiorentina 4 aprile Juventus-Inter 7… - SociosItalia : Retwitta se ti piacerebbe vincere 2 biglietti skybox per @Inter vs Fiorentina & metti like se sei disponibile l'1 aprile ???? - MedInfinityIT : Per la #CoppaItaliaFrecciarossa è tempo di SEMIFINALI ?? Non perdere il doppio appuntamento in esclusiva su #Canale5… - AgiproNews : Serie A: Inter con la Fiorentina per rialzare la testa, in quota la coppia Lautaro-Lukaku cerca gol pesanti - internewsit : Inter-Fiorentina, dubbi in difesa per Inzaghi. Lukaku titolare - Sky - -