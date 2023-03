Inter-Fiorentina, Brozovic pronto a non far rimpiangere Calhanoglu (Di venerdì 31 marzo 2023) Contro la Fiorentina l’Inter dovrà fare a meno del faro del suo centrocampo in questa stagione. Calhanoglu dovrà infatti saltare almeno le prossime tre partite e i nerazzurri rischiano di essere troppo penalizzati dalla sua assenza. Per questo motivo a Inzaghi servirà il Marcelo Brozovic delle passate stagioni per cercare superare questo momento difficile. INFORTUNIO PESANTE ? La pausa delle nazionali ha portato all’Inter una notizia inattesa in un periodo molto complicato. Hakan Calhanoglu ha infatti accusato una distrazione muscolare che lo costringerà a rimanere ai box per almeno tre partite. Contro la Fiorentina quindi i nerazzurri potrebbero incontrare delle grosse difficoltà nella costruzione della manovra a causa di questa mancanza. In molti però dimenticano che ... Leggi su inter-news (Di venerdì 31 marzo 2023) Contro lal’dovrà fare a meno del faro del suo centrocampo in questa stagione.dovrà infatti saltare almeno le prossime tre partite e i nerazzurri rischiano di essere troppo penalizzati dalla sua assenza. Per questo motivo a Inzaghi servirà il Marcelodelle passate stagioni per cercare superare questo momento difficile. INFORTUNIO PESANTE ? La pausa delle nazionali ha portato all’una notizia inattesa in un periodo molto complicato. Hakanha infatti accusato una distrazione muscolare che lo costringerà a rimanere ai box per almeno tre partite. Contro laquindi i nerazzurri potrebbero incontrare delle grosse difficoltà nella costruzione della manovra a causa di questa mancanza. In molti però dimenticano che ...

