Inter, Collovati: 'La Fiorentina può sfruttare una chance se giocherà in questo modo' (Di venerdì 31 marzo 2023) Intervenuto a Firenze Viola, l'ex calciatore, Fulvio Collovati, ha espresso la propria opinione in merito alla sfida tra Inter e Fiorentina.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 31 marzo 2023)venuto a Firenze Viola, l'ex calciatore, Fulvio, ha espresso la propria opinione in merito alla sfida tra....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Collovati: 'Inzaghi a rischio se perde con la Fiorentina. Italiano per la panchina dell'Inter? Vi dico la mia': Ful… - news24_inter : Inter, senti Collovati: «Non esistono passi falsi. E sul mercato i nerazzurri…» - Fiorentinanews : #Collovati: 'Se l'#Inter dovesse perdere con la #Fiorentina, servirebbero riflessioni su #Inzaghi. Tra i suoi possi… - fcin1908it : Collovati: 'Inter? Fiorentina sta meglio. Skriniar via? Come sostituto si parla di...' - infoiteconomia : Collovati: «Inzaghi-Inter, futuro complicato! Destino già segnato» -