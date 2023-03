Inter | Acerbi recrimina | avete saputo cos’ha detto sulla corsa scudetto?

(Di venerdì 31 marzo 2023) In una lungavista concessa ai microfoni di DAZN, il difensore dell’, Francesco, ha fatto il puntosua carriera esua squadra. Tra i temi caldi ci sono le parole sull’annata nerazzurra in campionato, con troppi scivoloni e punti persi che potevano sicuramente secondo lui rendere il campionato più intenso. L’, infatti, come Milan e Juventus, dopo un buon inizio di campionato, ha vertiginosamente perso punti dal Napoli complici vari fattori, oltre ad un ritmo imposto dagli azzurri che replicare era quasi impossibile., Di Lorenzo e Barella in Nazionale Le parole diUndici o dodici, questa è la stima di punti persi secondo il difensore ex Sassuolo. Punti che nella migliore delle ipotesi ...

