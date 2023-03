Intelligenza Artificiale, è giunta l’app che semplifica la vita ai non vedenti (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it L’Intelligenza Artificiale, sempre più evoluta e integrata nella vita quotidiana, si rivela particolarmente utile per migliorare la vita delle persone disabili. Un esempio è dato da Lucy Edwards, una ragazza inglese non vedente che, attraverso il suo profilo Instagram, mostra il funzionamento dell’applicazione Be My Eyes. Inizialmente creata per connettere persone non vedenti con volontari che li aiutassero a distanza nelle attività quotidiane, l’app si avvale ora di ChatGPT per fornire analisi e consigli ai suoi utenti. Intelligenza Artificiale: le funzioni di Be My Eyes Be My Eyes offre una vasta gamma di servizi grazie a tecnologie complesse ma dal funzionamento semplice. Nel video pubblicato da Edwards, la vediamo ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 31 marzo 2023) TecnoAndroid.it L’, sempre più evoluta e integrata nellaquotidiana, si rivela particolarmente utile per migliorare ladelle persone disabili. Un esempio è dato da Lucy Edwards, una ragazza inglese non vedente che, attraverso il suo profilo Instagram, mostra il funzionamento dellicazione Be My Eyes. Inizialmente creata per connettere persone noncon volontari che li aiutassero a distanza nelle attività quotidiane,si avvale ora di ChatGPT per fornire analisi e consigli ai suoi utenti.: le funzioni di Be My Eyes Be My Eyes offre una vasta gamma di servizi grazie a tecnologie complesse ma dal funzionamento semplice. Nel video pubblicato da Edwards, la vediamo ...

