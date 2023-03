Instagram non funziona di nuovo oggi 31 Marzo | Approfondimento (Di venerdì 31 marzo 2023) Instagram non funziona di nuovo oggi 31 Marzo Approfondimento TecnoAndroid.it Da diverse ore, gli utenti di Instagram segnalano un malfunzionamento del servizio, con problemi di caricamento in varie parti d’Italia e d’Europa. Ma cosa sta succedendo esattamente? Aggiornamento 31/03: sembra che i disservizi stiano rientrando, anche se le segnalazioni continuano ad avere un andamento altalenante. Alcuni utenti riscontrano ancora problemi? Secondo le segnalazioni su Downdetector, Instagram risulta essere down per molti utenti in diverse zone d’Italia, come mostrato anche dalla mappa pubblicata sullo stesso portale. I problemi segnalati riguardano l’accesso e l’impossibilità di caricare i contenuti, ma non tutti gli utenti sembrano essere ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 31 marzo 2023)nondi31TecnoAndroid.it Da diverse ore, gli utenti disegnalano un malmento del servizio, con problemi di caricamento in varie parti d’Italia e d’Europa. Ma cosa sta succedendo esattamente? Aggiornamento 31/03: sembra che i disservizi stiano rientrando, anche se le segnalazioni continuano ad avere un andamento altalenante. Alcuni utenti riscontrano ancora problemi? Secondo le segnalazioni su Downdetector,risulta essere down per molti utenti in diverse zone d’Italia, come mostrato anche dalla mappa pubblicata sullo stesso portale. I problemi segnalati riguardano l’accesso e l’impossibilità di caricare i contenuti, ma non tutti gli utenti sembrano essere ...

