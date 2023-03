Inquinamento, campagna di sensibilizzazione a scuola di Legambiente (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Circolo Legambiente Alta Valle Del Sabato, questa mattina ha consegnato una lettera ai ragazzi e ai bambini della scuola primaria e secondaria di San Michele di Serino da portare ai propri genitori e restituire firmata. In questa lettera Legambiente ha deciso di divulgare i dati del monitoraggio della qualità dell’aria che respiriamo avviato con la rete Aura ormai da circa due anni. “I risultati dei monitoraggi non sono dei migliori purtroppo- spiegano i volontari– registrano, infatti, tantissimi sforamenti giornalieri del limite massimo consentito di PM10 e PM 2,5 e così abbiamo pensato di sensibilizzare genitori e alunni a mettere in campo le buone pratiche che ci aiuteranno a migliorare la situazione partendo dalla limitazione degli abbruciamenti agricoli, dalla sostituzione/manutenzione delle ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl CircoloAlta Valle Del Sabato, questa mattina ha consegnato una lettera ai ragazzi e ai bambini dellaprimaria e secondaria di San Michele di Serino da portare ai propri genitori e restituire firmata. In questa letteraha deciso di divulgare i dati del monitoraggio della qualità dell’aria che respiriamo avviato con la rete Aura ormai da circa due anni. “I risultati dei monitoraggi non sono dei migliori purtroppo- spiegano i volontari– registrano, infatti, tantissimi sforamenti giornalieri del limite massimo consentito di PM10 e PM 2,5 e così abbiamo pensato di sensibilizzare genitori e alunni a mettere in campo le buone pratiche che ci aiuteranno a migliorare la situazione partendo dalla limitazione degli abbruciamenti agricoli, dalla sostituzione/manutenzione delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : CALCIO. STELLONE ANNUNCIA I TITOLARI PER LA SFIDA CON IL BARI. IN ATTACCO CARFORA E PETTINARI. -… - amicidellaterra : RT @marco_talluri: Intervista all responsabile italiana della ONG Environmental Defense Fund Europe che si occupa di tutela dell'ambiente e… - UnghereseG : RT @canaleenergia: Cinque nazioni europee propongono di porre fine all’uso e alla produzione delle sostanze perfluoroalchiliche (#PFAS). @G… - salvatore_irato : RT @canaleenergia: Cinque nazioni europee propongono di porre fine all’uso e alla produzione delle sostanze perfluoroalchiliche (#PFAS). @G… - GLNapoli : RT @canaleenergia: Cinque nazioni europee propongono di porre fine all’uso e alla produzione delle sostanze perfluoroalchiliche (#PFAS). @G… -