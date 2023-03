Inghilterra | la top10 dei marcatori della Nazionale

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 31 marzo 2023) Il percorso dei Three Lions in queste prime due partite di qualificazione a EURO 2024 è stato pressoché perfetto. Vittoria nella delicata e importante trasferta nella gioiosa Napoli e successo in casa contro l’Ucraina. Un cammino netto che ha fruttato all’non solo 6 punti con annesso primato nel Gruppo C, ma anche un nuovo e indiscusso leader a guidare la classifica dei, di cui a breve andremo a scoprire la. A entrare nel mito assoluto del football britannico è infatti Harry Kane. Il centravanti del Tottenham, a segno in entrambe le gare di fine marzo, è finalmente riuscito a salire sul gradino più alto e ambito. Se siete però curiosi di scoprire anche gli altri migliori cannonieridi Sua Maestà, allora siete giunti nel posto giusto. Godiamoci la ...