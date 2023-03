Inghilterra: la top 10 dei marcatori della Nazionale (Di venerdì 31 marzo 2023) Il percorso dei Three Lions in queste prime due partite di qualificazione a EURO 2024 è stato pressoché perfetto. Vittoria nella delicata e importante trasferta nella gioiosa Napoli e successo in casa contro l’Ucraina. Un cammino netto che ha fruttato all’Inghilterra non solo 6 punti con annesso primato nel Gruppo C, ma anche un nuovo e indiscusso leader a guidare la classifica dei marcatori, di cui a breve andremo a scoprire la top 10. A entrare nel mito assoluto del football britannico è infatti Harry Kane. Il centravanti del Tottenham, a segno in entrambe le gare di fine marzo, è finalmente riuscito a salire sul gradino più alto e ambito. Se siete però curiosi di scoprire anche gli altri migliori cannonieri della Nazionale di Sua Maestà, allora siete giunti nel posto giusto. Godiamoci la top 10 dei ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 31 marzo 2023) Il percorso dei Three Lions in queste prime due partite di qualificazione a EURO 2024 è stato pressoché perfetto. Vittoria nella delicata e importante trasferta nella gioiosa Napoli e successo in casa contro l’Ucraina. Un cammino netto che ha fruttato all’non solo 6 punti con annesso primato nel Gruppo C, ma anche un nuovo e indiscusso leader a guidare la classifica dei, di cui a breve andremo a scoprire la top 10. A entrare nel mito assoluto del football britannico è infatti Harry Kane. Il centravanti del Tottenham, a segno in entrambe le gare di fine marzo, è finalmente riuscito a salire sul gradino più alto e ambito. Se siete però curiosi di scoprire anche gli altri migliori cannonieridi Sua Maestà, allora siete giunti nel posto giusto. Godiamoci la top 10 dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Michele20600106 : RT @ConcyNick: @massimozampini Secondo te in Spagna e soprattutto in Inghilterra ci sono mai stati top club processati condannati e retroce… - ConcyNick : @massimozampini Secondo te in Spagna e soprattutto in Inghilterra ci sono mai stati top club processati condannati… - Stefano53766085 : RT @marikafruscio10: Tra poco in diretta ad ALTA QUOTA ?? ?? su Top Calcio24 e dopo seguiremo insieme ITALIA INGHILTERRA sul canale youtube… - EneaTrapani : @thomasjeffries_ @marro_bert @pap1pap Gli stadi di Barca e Real Madrid generano già ora ricavi top al mondo, quindi… - PitSam7 : @elvi_or Il problema è il campionato italiano che ormai di passaggio a differenza degli anni 80 in cui era il TOP e… -