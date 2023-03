Infortunio Victor Osimhen: ecco quanto starà fuori, le sfide a rischio (Di venerdì 31 marzo 2023) Infortunio Osimhen, l'attaccante del Napoli potrebbe stare fuori 15-20 giorni, a arischio la tripla sfida col Milan L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 31 marzo 2023), l'attaccante del Napoli potrebbe stare15-20 giorni, a ala tripla sfida col Milan L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SerieA | @sscnapoli, infortunio per Victor #Osimhen: i dettagli - Gianni78605577 : Senza #Osimhen e #Kvaratskhelia abbiamo fatto solo vittorie. Ultimo infortunio di Victor fu vittoria proprio contro… - RaiSport : Calcio, #Napoli: lesione all'adduttore per #Osimhen. Salterà la sfida con il Milan. Al rientro dalla Nazionale ha a… - RaiNews : Calcio, #Napoli: lesione all'adduttore per #Osimhen. Salterà la sfida con il Milan. Al rientro dalla Nazionale ha a… - germanocassese : RT @DiMarzio: #SerieA | @sscnapoli, infortunio per Victor #Osimhen: i dettagli -