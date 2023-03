Infortunio Osimhen | tegola al fantacalcio | le soluzioni di Spalletti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Filtra ottimismo su #Osimhen. Dovrebbe poter recuperare dall'infortunio in tempo per giocare l'andata di… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Infortunio per #Osimhen al rientro dalla Nazionale: c'è lesione distrattiva all'adduttore - sportface2016 : +++#Napoli, infortunio #Osimhen: lesione distrattiva all'adduttore destro. Salta il #Milan, ma rischia di saltare a… - SeEarn : ADL: “Per Osimhen 2 settimane di stop; sfida al Milan in Champions ‘problematica’ di una UEFA senza testa” #ADL… - Emilio45239866 : @lucacerchione @omaakatugba Ma che e' sta tristezza??? L'infortunio ci puo' stare. Ma fa ca Osimhen foss tutto il N… -

Distrazione muscolare per il centravanti nigeriano che proprio con la sua nazionale ha rimediato il secondostagionale. Una notizia che non farà certo piacere a Spalletti e a tutto l'ambiente azzurro ma che, numeri alla mano, non dovrebbe spaventare più di tanto: il Napoli ha già dimostrato di ...Arrivano notizie pessime da Castel Volturno per il Napoli. Si ferma, infatti, Victorcausa, rientrato ieri dopo gli impegni con la sua Nigeria . Una notizia che non ci voleva proprio in questo momento, visto il mese importantissimo che dovrà affrontare la squadra ...Il Napoli perde Victorper. L'attaccante nigeriano, rende noto il club partenopeo, si ferma per unmuscolare:è out per una lesione distrattiva all'adduttore della gamba sinistra e ...

Napoli-Milan, Osimhen out: lesione all'adduttore sinistro Sky Sport

31.03 15:41 - IL DOPPIO EX - Incocciati: "Infortunio Osimhen Il Napoli ha tutte le carte in regola per fare bene senza di lui, Maldini può aiutare il Milan" 31.03 15:36 - L'EX - De Canio: "Il Napoli ...Come riportato da Opta Paolo però c’é un dato che favorisce il Napoli quando il nigeriano non é in campo. Opta- Infortunio Osimhen, c’é un dato che va a favore del Napoli Il Napoli dovrà fare a meno ...