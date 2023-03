Infortunio Osimhen, De Laurentiis: ''Dovrebbe stare fuori due settimane'' (Di venerdì 31 marzo 2023) Uscendo dall'assemblea di Lega Serie A a Milano, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato dell'Infortunio di Victor Osimhen e ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 31 marzo 2023) Uscendo dall'assemblea di Lega Serie A a Milano, il presidente del Napoli, Aurelio De, ha parlato dell'di Victore ...

