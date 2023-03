Infortunio Calhanoglu | salta cinque partite! Un match nel mirino – CdS

(Di venerdì 31 marzo 2023) L’Inter dovrà rinunciare ad Hakanper almeno 5 partite. Secondo il Corriere dello Sport il turco spera di recuperare in tempo per il ritorno dei quarti di Champions League contro il Benfica– Hakan Çalhanoglu si è infortunato nel corso di Turchia-Croazia. Gli esami di controllo svolti nella giornata di ieri hanno evidenziato una distrazione muscolare dell’adduttore. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, salvo miracoli il centrocampista salterà non meno di 5 partite: niente Fiorentina, Juventus nella semifinale di andata in Coppa Italia, Salernitana, Benfica in trasferta e Monza. La speranza del centrocampista e di Inzaghi è chepossa recuperare in tempo per la sfida di ritorno dei quarti di Champions League contro il Benfica. Nel frattempo, al posto del turco, sarà Brozovic a ricoprire il ...

A due mesi dall'infortunio riecco Milik, mentre Kean ha scontato la squalifica. Tranne Pogba, il centrocampo è al completo. Inzaghi perde Calhanoglu per infortunio. Chiaro è che l'infortunio di Calhanoglu non ci voleva in questo momento della stagione ma per l'11 aprile recupererà anche Milan Skriniar ed è dunque presumibile che l'unico non disponibile sarà il turco.

Dall'ombra della panchina esce quindi in maniera stabile Marcelo Brozovic: chissà se ritrovarsi titolare indiscusso gioverà al croato che tra un infortunio e una ricaduta ha vissuto un periodo complicato.