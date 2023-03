Inflazione | Lagarde “Per combatterla tassi restano strumento migliore”

(Di venerdì 31 marzo 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – “A nessuno piace l', ma perlod'interesse che abbiamo dovuto alzare molto rapidamente, passando da -0,50 al 3%. Sta iniziando a funzionare, come dimostrano anche i dati italiani, ma quella core resta troppo elevata e quindi sappiamo che abbiamo ancora lavoro da fare”. Lo ha detto la presidente della Bce, Christine, intervenendo a un'iniziativa dell'Osservatorio Permanente Giovani – Editori. “L'obiettivo che ci prefissiamo è quello di combattere l'. Non piace agli investitori e non è adatta a un'economia che sta bene. La Bce ha deciso, sulla base del trattato che definisce la stabilità dei prezzi, che la stabilità è il 2% del medio termine, e questo perchè ...

... che si è mossa in linea con l'Europa guardando ai dati dell'e in attesa che Bce e Fed ... in concomitanza con l'intervento della presidente della Bce, a 179 punti base, con il ...Nelle sue recenti uscite pubbliche, la presidente della Banca Centrale Europea Christinenon ha perso occasione per ricordare i rischi per l'già troppo elevata se i Governi dell'......notasecondo la quale l'obiettivo e' riportare l'al 2% nel medio termine e l'arma dei tassi "e' lo strumento migliore" in questo contesto data la velocita' dell'...

Lagarde, l'inflazione core è ancora troppo alta Agenzia ANSA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Firenze, 31 mar - Il rialzo dei tassi della Bce per contrastare l'inflazione "sta iniziando a funzionare". Cosi' la presidente della Bce Christine Lagarde intervistata ...ad esempio i nuovi dati" sull'inflazione "in Italia dicono che siamo al 6,9%", ma "la core inflation è ancora troppo elevata, in Italia è passata dal 5,6% al 5,7% quindi c'è ancora lavoro da fare": lo ...