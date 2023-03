Inflazione | Istat stima -0 | 3% a marzo | frena a +7 | 7% su anno Nell’Eurozona giù al 6 | 9%

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... istat_it : Prezzi al consumo: secondo le stime preliminari a marzo inflazione al 7,7% (9,1% nel mese precedente) #istat… - AigetEnergia : RT @istat_it: Prezzi al consumo: secondo le stime preliminari a marzo inflazione al 7,7% (9,1% nel mese precedente) #istat - IRESFVG : RT @istat_it: Prezzi al consumo: secondo le stime preliminari a marzo inflazione al 7,7% (9,1% nel mese precedente) #istat - AigetEnergia : RT @scarlots: Istat su #inflazione Italia: a marzo 'prosegue la fase di rapido rientro dell'inflazione' che scende al 7,7% (stime prelimina… - RaiTelevideo : ?? #Istat: #inflazione maggio scende al 7,7% -

A marzo, secondo le stime preliminari dell'Istat, prosegue la fase di rapido rientro dell'inflazione (scesa a +7,7%), guidata dalla dinamica dei prezzi dei Beni Energetici, sia della componente regolamentata sia di quella non regolamentata. La dinamica dell'inflazione di fondo comunque, secondo l'Istat, "sembra perdere lo slancio che aveva contraddistinto i mesi precedenti". L'inflazione acquisita per il 2023 è pari a +5,1% per l'indice generale.

Fatturato dell’industria in calo a gennaio, -1,1% Il Sole 24 ORE

Prosegue la fase di rapido rientro dell'inflazione che, secondo i dati Istat, scende al 7,7% dal 9,1% del mese precedente, guidata dalla dinamica dei prezzi dell'energia. Il tasso tocca così il livello più basso degli ultimi mesi. Il mercato del lavoro è più rigido che mai e le banche centrali continuano a temere che ciò possa portare a un'inflazione persistente nel settore dei servizi.