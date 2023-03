India | crolla il pavimento di un tempio indu' | almeno 36 vittime

(Di venerdì 31 marzo 2023) E' salito a 36 il bilancio delledopo il crollo deldi un' in. Sul posto sono ancora in corso le operazioni di soccorso degli altri fedeli. 31 marzo 2023

E' salito a 36 il bilancio delle vittime dopo il crollo del pavimento di un tempio indu' in. Sul posto sono ancora in corso le operazioni di soccorso degli altri fedeli. 31 marzo 2023Durante una celebrazione più di 30 persone sono precipitate in un antico pozzo Di: Adnkronos E' di dodici fedeli morti e altri feriti il bilancio del crollo del pavimento di un tempio nella città ...FOTO Conosciuta anche come festa dell'amore o festa della primavera, l'Holi Festival è celebrato in molte comunità dell'Asia, tra cui, Pakistan e Nepal. Le persone si riuniscono per giocare con ...

