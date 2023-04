Indagine - Auto elettrificate | fra soddisfazione e scetticismo

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 31 marzo 2023) La società di consulenza specializzata GR Advisory ha realizzato per Aiaga, l'Associazione italiana acquirenti e gestoriaziendali, un'conoscitiva con la collaborazione di Alphabet, Continental, GuardOne, Volkswagen e Zucchetti sull'utilizzo e i giudizi degli utenti delleaziendali con alimentazioni a basso impatto ambientale. Delle 622 flotte esaminate, il 52% ha dichiarato di utilizzare ibride plug-in, il 50% mild hybrid, il 38% ibride full e il 36% vetture elettriche. Per il 75% che ha dichiarato di aver intrapreso azioni concrete per ridurre le emissioni, il 58% sostiene l'introduzione di alimentazioni alternative e ha superato la policy con limite massimo di CO2 (38%). L'obiettivo Net Zero 2030 è stato seguito dal 13% delle aziende e solo il 18% dei fleet manager dichiara di non avere nemmeno un veicolo green. ...