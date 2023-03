Inchiesta Roma, giallorossi tranquilli per lo scambio Spinazzola-Pellegrini (Di venerdì 31 marzo 2023) Inchiesta Roma, la Procura della Capitale apre un fascicolo sullo scambio Spinazzola-Pellegrini con la Juve. Ma i giallorossi si dicono tranquilli Gazzetta.it riporta le ultime novità dopo che la Procura della Capitale ha aperto un fascicolo sulla Roma per lo scambio Spinazzola-Pellegrini con la Juve, avvenuto nell’estate del 2019. I giallorossi si dicono tranquilli, dopo i controlli di Covisoc e Guardia di Finanza prima del delisting. E in più la Giustizia Sportiva non starebbe indagando sulla squadra capitolina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023), la Procura della Capitale apre un fascicolo sullocon la Juve. Ma isi diconoGazzetta.it riporta le ultime novità dopo che la Procura della Capitale ha aperto un fascicolo sullaper locon la Juve, avvenuto nell’estate del 2019. Isi dicono, dopo i controlli di Covisoc e Guardia di Finanza prima del delisting. E in più la Giustizia Sportiva non starebbe indagando sulla squadra capitolina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

