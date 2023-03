Inchiesta Juve, tremano i giocatori: tanti rischiano la squalifica, scoppia il caso Chiellini (Di venerdì 31 marzo 2023) Di parere opposto la Gazzetta dello Sport secondo cui i calciatori della Juve non rischierebbero nulla perchè "non sufficiente il livello di consapevolezza del comportamento tenuto dai giocatori e ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 31 marzo 2023) Di parere opposto la Gazzetta dello Sport secondo cui i calciatori dellanon rischierebbero nulla perchè "non sufficiente il livello di consapevolezza del comportamento tenuto daie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Poi si offendono se #Gravina dice che @sscnapoli è un modello da seguire per il calcio italiano, non indicando… - MaxNerozzi : Aula maxi 2, palazzo di giustizia di Torino, al via l’udienza preliminare sull’inchiesta #Juve ?@CorriereTorino? ?… - MaxNerozzi : Inchiesta Juventus, il pm Santoriello lascia dopo le polemiche sulla sua fede calcistica - Lucavad72 : RT @tuttonapoli: Inchiesta Juve, Dybala ai pm: 'Mi devono 3mln, paghino entro aprile o agirà il mio avvocato!' - tuttonapoli : Gazzetta - Juve, chiusa inchiesta-stipendi: club rischia altri punti o maxi-multa -