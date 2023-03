Inchiesta Juve, Paratici lascia il ruolo da Ds del Tottenham: la mossa inevitabile imposta dalla Fifa in attesa del ricorso (Di venerdì 31 marzo 2023) Ha deciso di lasciare l’incarico di direttore sportivo cel Tottenham Fabio Paratici, preso in contropiede dalla decisione della Fifa di mercoledì scorso di estendere anche fuori dall’Italia i tre mesi di squalifica su cui l’ex dirigente della Juventus aspetta l’esito dell’appello che lui stesso ha presentato. In una nota il club inglese ha spiegato: «Questa decisione è stata presa prima dell’udienza sull’appello di Paratici nei confronti della sentenza della Figc, prevista per il 19 aprile, il cui risultato sarebbe poi stato considerato anche dal nostro club. Vista questa decisione inattesa della Fifa, le sanzioni contro Paratici ora potrebbero avere un effetto a più livelli, anche se ancora condizionate alla sentenza ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) Ha deciso dire l’incarico di direttore sportivo celFabio, preso in contropiededecisione delladi mercoledì scorso di estendere anche fuori dall’Italia i tre mesi di squalifica su cui l’ex dirigente dellantus aspetta l’esito dell’appello che lui stesso ha presentato. In una nota il club inglese ha spiegato: «Questa decisione è stata presa prima dell’udienza sull’appello dinei confronti della sentenza della Figc, prevista per il 19 aprile, il cui risultato sarebbe poi stato considerato anche dal nostro club. Vista questa decisione indella, le sanzioni controora potrebbero avere un effetto a più livelli, anche se ancora condizionate alla sentenza ...

