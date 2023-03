Inchiesta Juve, chiusa l’indagine: in arrivo nuove sanzioni (Di venerdì 31 marzo 2023) La Procura Federale ha chiuso l’indagine nei confronti della Juve e sarebbe in arrivo una nuova sanzione per i bianconeri La Procura Federale ha chiuso l’indagine nei confronti della Juve e sarebbe in arrivo una nuova sanzione per i bianconeri. Cosa rischia la Juve? Sarebbero salvi soltanto i giocatori, per il club potrebbe arrivare un ‘altra multa oppure una penalità in classifica da aggiungere ai 15 già tolti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023) La Procura Federale ha chiusonei confronti dellae sarebbe inuna nuova sanzione per i bianconeri La Procura Federale ha chiusonei confronti dellae sarebbe inuna nuova sanzione per i bianconeri. Cosa rischia la? Sarebbero salvi soltanto i giocatori, per il club potrebbe arrivare un ‘altra multa oppure una penalità in classifica da aggiungere ai 15 già tolti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

