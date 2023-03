Inchiesta di TPI su Gladio, Verini (PD): “Immediata interrogazione al Governo e Copasir” (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo l’Inchiesta di TPI sulla seconda vita di Gladio (l’organizzazione militare segreta creata dalla Cia e dai Servizi italiani è stata ufficialmente smantellata nel 1990) e le nuove ombre sui casi Alpi e Falcone, il senatore del PD Walter Verini nel primo pomeriggio di oggi, 31 marzo 2023, ha annunciato che verrà presentata “una Immediata interrogazione al Governo e chiediamo che anche il Copasir si attivi subito”. “Il servizio pubblicato oggi dal giornale TPI, che squarcia e disvela un quadro agghiacciante, legato all’operato, per lungo tempo, di una struttura segreta parallela allo Stato ufficiale, (una struttura che avrebbe raccolto – con complicità anche di altissimo livello istituzionale e di settori degli stessi servizi segreti – la oscura attività di ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo l’di TPI sulla seconda vita di(l’organizzazione militare segreta creata dalla Cia e dai Servizi italiani è stata ufficialmente smantellata nel 1990) e le nuove ombre sui casi Alpi e Falcone, il senatore del PD Walternel primo pomeriggio di oggi, 31 marzo 2023, ha annunciato che verrà presentata “unaale chiediamo che anche ilsi attivi subito”. “Il servizio pubblicato oggi dal giornale TPI, che squarcia e disvela un quadro agghiacciante, legato all’operato, per lungo tempo, di una struttura segreta parallela allo Stato ufficiale, (una struttura che avrebbe raccolto – con complicità anche di altissimo livello istituzionale e di settori degli stessi servizi segreti – la oscura attività di ...

