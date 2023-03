Incendio in casa alle porte di Mandriole: 57enne muore asfissiato (Di venerdì 31 marzo 2023) Un uomo di 57 anni è morto asfissiato dopo che un Incendio è divampato nella sua abitazione a Mandriole, piccola frazione del comune di Ravenna. Le autorità hanno subito identificato la vittima in Daniele Ballardini, 57enne che abitava da solo nell’appartamento da cui si sono sprigionate le fiamme. La morte è sopraggiunta per asfissia per ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Un uomo di 57 anni è mortodopo che unè divampato nella sua abitazione a, piccola frazione del comune di Ravenna. Le autorità hanno subito identificato la vittima in Daniele Ballardini,che abitava da solo nell’appartamento da cui si sono sprigionate le fiamme. La morte è sopraggiunta per asfissia per ... TAG24.

