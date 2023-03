Incendia i vestiti e li poggia su stufa a propano

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 31 marzo 2023)e lisu unadi. Voleva far saltare in aria la casa dove vivono la ex moglie e i figlie lisu una. I carabinieri della Stazione di Sant’Anastasia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 51enne del posto. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali semplici e aggravate, percosse, tentato omicidio aggravato e tentato incendio doloso. I militari, coordinati dalla procura di Nola, ...