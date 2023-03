Inaugurazione caserma Partinico, Crosetto: "Lo stato è presente" (Di venerdì 31 marzo 2023) "Questa per rappresentare il fatto che lo stato è presente in ogni parte di Italia ma soprattutto è presente mettendoci la faccia e con maggiore forza nelle parti del paese che hanno più difficoltà. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) "Questa per rappresentare il fatto che loin ogni parte di Italia ma soprattutto èmettendoci la faccia e con maggiore forza nelle parti del paese che hanno più difficoltà. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogsicilia : #notizie #sicilia Ministro Difesa nel Palermitano “Ci siamo nei territori più in difficoltà” -… - DestraRetweet : RT @MolinariRik: Questa mattina a Fubine per l’inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri “Salvatore Spanó”. Complimenti all’amico S… - rbrbbr73 : RT @MolinariRik: Questa mattina a Fubine per l’inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri “Salvatore Spanó”. Complimenti all’amico S… - terryclerici50 : RT @MolinariRik: Questa mattina a Fubine per l’inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri “Salvatore Spanó”. Complimenti all’amico S… - Claudoc3 : RT @MolinariRik: Questa mattina a Fubine per l’inaugurazione della nuova caserma dei Carabinieri “Salvatore Spanó”. Complimenti all’amico S… -