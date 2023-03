In vendita i biglietti per Lecce-Napoli: prezzi e modalità d’acquisto (Di venerdì 31 marzo 2023) Saranno in vendita, a partire da venerdì 31 marzo 2023, i biglietti per Lecce–Napoli. Il match valido per la 29esima giornata di Serie A in programma venerdì 7 aprile 2023, alle ore 19:00, allo stadio comunale “Ettore Giardiniero” di Lecce. biglietti Lecce Napoli, come acquistarli Per effetto delle determinazioni adottate dalle Autorità competenti, i residenti nella Regione Campania potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il Settore Ospiti e solo se titolari di tessera di fidelizzazione della SSC Napoli (Fidelity Card). Non è consentita la cedibilità (cambio utilizzatore) del tagliando. La prevendita terminerà alle ore 19.00 di giovedì 06 aprile. Il prezzo per il settore ospiti Queste le ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 31 marzo 2023) Saranno in, a partire da venerdì 31 marzo 2023, iper. Il match valido per la 29esima giornata di Serie A in programma venerdì 7 aprile 2023, alle ore 19:00, allo stadio comunale “Ettore Giardiniero” di, come acquistarli Per effetto delle determinazioni adottate dalle Autorità competenti, i residenti nella Regione Campania potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il Settore Ospiti e solo se titolari di tessera di fidelizzazione della SSC(Fidelity Card). Non è consentita la cedibilità (cambio utilizzatore) del tagliando. La preterminerà alle ore 19.00 di giovedì 06 aprile. Il prezzo per il settore ospiti Queste le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan dalle ore 15:00 via alla vendita libera. I tagliandi potranno essere acquistati es… - sscnapoli : ?? #LecceNapoli, biglietti in vendita da venerdì 31 marzo - _GigiDAlessio_ : Mi lasciate sempre senza parole… Grazie di cuore a tutti. Vi amo ?? ??? I biglietti per la data del 3 giugno saranno… - napoliculture : ??#LecceNapoli, biglietti in vendita da venerdì 31 marzo. Tariffe: Intero € 35,00 / Under 14 € 14,00 - AnadNanda : RT @sscnapoli: ?? #LecceNapoli, biglietti in vendita da venerdì 31 marzo -