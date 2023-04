In uscita il nuovo singolo di Annalisa: Mon Amour. Pronta la coreografia (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo il successo di Bellissima, la regina del dancefloor torna virale sui social: "Io farò una strage stasera, ballo tra le lampade a sfera, lei piace sia a me che a te". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo il successo di Bellissima, la regina del dancefloor torna virale sui social: "Io farò una strage stasera, ballo tra le lampade a sfera, lei piace sia a me che a te". L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : 'Cerchiamo al felicità forse nel possedere, nelle cose materiali... e confondiamo quella che è l'abitudine con la f… - chetempochefa : 'Beati tutti gli uomini per bene chi non sapeva e chi non vuol sapere e chi ha confuso l’abitudine con la felicit… - michele78marini : Tratto dal mio nuovo romanzo, prossimamente in uscita... - Monica32395932 : #edoonair quanta roba??. Tesoro in bocca al lupo per ogni nuovo inizio e fermiamo per l'uscita alle 00:00 #ilcielostanotte - Stefano51770516 : 'Castello' è il nuovo singolo dei 43.Nove che anticipa l’album d’esordio intitolato “Ho perso di vista me” in uscit… -