In uscita il nuovo singolo di Annalisa: Mon Amour. Pronta la coreografia (Di venerdì 31 marzo 2023) In uscita il nuovo singolo di Annalisa, Mon Amour, che sulla stessa lunghezza d'onda di Bellissima, spopola sulle principali piattaforme social. Il brano, scritto dalla cantante in collaborazione con Davide Simonetta e Paolo Antonacci, racconta di relazioni finite e nuovi amori: "Hey garçon, ho un'idea", commenta Annalisa sotto il video pubblicato su Instagram riprendendo una parte del testo della canzone. Il frame condiviso dalla giovane cantautrice ha già raccolto moltissimi like e il videoclip pubblicato su YouTube, conta più di 60mila visualizzazioni. A riscuotere grande successo è proprio la coreografia del pezzo che, come nel caso di Bellissima, viene ripresa dai ballerini Joey Di Stefano e Rina Diliberto, spopolando su TikTok Italia.

