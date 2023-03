In questo video un marito spiega come ridurre (davvero) il carico mentale della moglie (Di venerdì 31 marzo 2023) La gestione di un figlio può essere particolarmente impegnativa e richiede fatica, proprio per questo sarebbe importante che entrambi i genitori si supportassero a vicenda in questo compito. Avere un partner che sia in grado di percepirlo e sia di supporto è quindi fondamentale, non solo quando ci si ritrova insieme in casa ma anche se uno dei due dovesse partire per qualche giorno per motivi di lavoro. Un uomo, Michael Vaughn, sembra averlo capito alla perfezione e ha realizzato un video su TikTok, diventato quasi subito virale, in cui spiega come sia possibile ridurre il carico mentale della propria consorte. Lui ritiene sia importante che tutte le coppie possano farlo, in modo tale da dimostrare di avere compreso ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 31 marzo 2023) La gestione di un figlio può essere particolarmente impegnativa e richiede fatica, proprio persarebbe importante che entrambi i genitori si supportassero a vicenda incompito. Avere un partner che sia in grado di percepirlo e sia di supporto è quindi fonda, non solo quando ci si ritrova insieme in casa ma anche se uno dei due dovesse partire per qualche giorno per motivi di lavoro. Un uomo, Michael Vaughn, sembra averlo capito alla perfezione e ha realizzato unsu TikTok, diventato quasi subito virale, in cuisia possibileilpropria consorte. Lui ritiene sia importante che tutte le coppie possano farlo, in modo tale da dimostrare di avere compreso ...

