In Iran il regime non arretra: "Il velo resta obbligatorio, fondamento di civiltà" (Di venerdì 31 marzo 2023) Con una nota ufficiale il ministero dell'Interno di Teheran ha affermato che l'hijab (velo) resta obbligatorio per le donne in Iran è "uno dei fondamenti della civiltà della nazione Iraniana" e "uno dei principi pratici della Repubblica islamica", "non c'è stato e non ci sarà alcun ritiro o tolleranza nei principi e nelle regole religiose e nei valori tradizionali". Lo scrive Iran international. Il comunicato aggiunge che "l'hijab e la castità dovrebbero essere tutelate per rafforzare le fondamenta della famiglia". Intanto proseguono nel Paese le chiusure di centri per servizi e negozi per il mancato rispetto dell'obbligo di dipendenti e clienti.

