In gita senza smartphone: alunni felici, genitori preoccupati. L’esperimento in una scuola di Roma (Di venerdì 31 marzo 2023) In gita senza cellulare. L'esperimento, in una scuola di Roma, è stato raccontato da Il Messaggero. Prima di salire sul pullman, è stato richiesto di consegnare il telefono cellulare, che è stato consegnato ai professori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 31 marzo 2023) Incellulare. L'esperimento, in unadi, è stato raccontato da Il Messaggero. Prima di salire sul pullman, è stato richiesto di consegnare il telefono cellulare, che è stato consegnato ai professori. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Avellino, il bus lascia a terra lo studente disabile. La classe: “Senza di lui rinunciamo alla gita” - ValyDraghy : @Dissidente62 Buona gita fuori porta Narciso ?? Fuori dal mondo senza rete è puro relax - Libroecacciavi1 : Pagamento 21 euro gita figlio piccolo. Esclusivamente via app pagoPA. Commissione bancaria 0,45. Quindi ci sta una… - romanosantoro : @ELENAGORINI2 Embé certo … vogliamo parlare di tutte le bandierine di ogni gita del presidente della repubblica o d… - stressed0utmic : mio fratello domani per la prima volta va in gita da solo per due giorni insieme alla scuola, per quanto io sia fel… -