Imprenditore litiga con lo steward per la toilette: bandito dai voli Ryanair (Di venerdì 31 marzo 2023) Carlo Chiaravalloti, Imprenditore edile, è stato bandito da tutti i voli Ryanair dopo che aveva chiesto di usare il bagno durante l’atterraggio a Timisoara, momento in cui è vietato alzarsi. Dopo aver insultato lo steward, l’uomo è stato inserito nella black list della compagnia aerea. “Io soffro di ipertensione e prendo farmaci diuretici”. Così l’Imprenditore ha giustificato l’essersi alzato dal posto mentre l’aereo Ryanair era in fase di atterraggio in Romania. È successo martedì 21 marzo mentre Chiaravalloti (59 anni) da Orio al Serio, l’aeroporto di Bergamo, stava per dirigersi a Timisoara, dove è titolare di due società di costruzioni (la New Construction Srl che ha anche sede a Milano). “Dopo sette anni che viaggiavo con loro, sono stato bandito ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 marzo 2023) Carlo Chiaravalloti,edile, è statoda tutti idopo che aveva chiesto di usare il bagno durante l’atterraggio a Timisoara, momento in cui è vietato alzarsi. Dopo aver insultato lo, l’uomo è stato inserito nella black list della compagnia aerea. “Io soffro di ipertensione e prendo farmaci diuretici”. Così l’ha giustificato l’essersi alzato dal posto mentre l’aereoera in fase di atterraggio in Romania. È successo martedì 21 marzo mentre Chiaravalloti (59 anni) da Orio al Serio, l’aeroporto di Bergamo, stava per dirigersi a Timisoara, dove è titolare di due società di costruzioni (la New Construction Srl che ha anche sede a Milano). “Dopo sette anni che viaggiavo con loro, sono stato...

